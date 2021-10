Z nieoficjalnych informacji, które wyciekają z KE, wynika, że zdaje ona sobie sprawę, że realia gospodarcze, naukowe, techniczne i ekologiczne przemawiają jednoznacznie za atomem i gdyby podejmowała decyzję tylko na tej podstawie, to sprawa byłaby już dawno klepnięta. Problem w tym, że KE nie podejmuje decyzji w tej sprawie na podstawie kryteriów, które sama przedstawiła. Dla Brukseli jest to kwestia polityczna: nie chciała (a złośliwi mówią, że nie mogła) ona podjąć decyzji w sprawie atomu w trakcie kampanii wyborczej w Niemczech. Wszystkie tamtejsze partie, które mają szansę na wejście do przyszłego rządu, popierają wyjście z atomu i chcą w 2022 r. zamknąć ostatnią z 17 krajowych elektrowni jądrowych, by móc się chwalić sukcesem Energiewende i przejściem na 100 proc. energii odnawialnej.