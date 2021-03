Ostrożnie do propozycji PSES podchodzi Tobiasz Adamczewski, ekspert ds. OZE z Forum Energii. – Obecnie polski rynek energetyki słonecznej jest daleki od nasycenia. Mamy dużo do nadrobienia i potrzebujemy inwestycji we wszystkich segmentach. Wprowadzenie limitów jest do przemyślenia, ale na dalszym etapie – ocenia. Według niego w ramach obecnie obowiązującego systemu duże instalacje nie zagrażają małym, bo otrzymują wsparcie z osobnych koszyków. – Można rozważyć wprowadzenie dodatkowego koszyka do 10 MW, ale bez blokowania większych projektów – uważa. Ekspert zwraca uwagę, że udział polskiego kapitału w rynku większych instalacji może wzrosnąć, jeśli w większym stopniu zaangażują się w fotowoltaikę czołowe polskie spółki energetyczne, które dysponują odpowiednim kapitałem i dostępem do kredytów w bankach.