Aktualne przewidywania są mniej optymistyczne dla branży naftowej niż te sprzed pandemii, kiedy szacowano, że w połowie dekady zapotrzebowanie na surowiec sięgnie ponad 105 mln baryłek dziennie. Nowe dane wskazują jednak, że trend pozostaje odległy od celów klimatycznych ustalonych w Paryżu. Te wymagałyby ograniczenia w najbliższych latach zużycia ropy o ok. 3 mln baryłek dziennie w porównaniu do 2019 r. i wejście w fazę szybkiego schyłku w drugiej połowie dekady. Innymi słowy, popyt na ropę już nigdy nie powinien przekroczyć poziomu sprzed pandemii. Wejście na taką ścieżkę wciąż jest możliwe, wymagałoby jednak – w ocenie MAE – zastosowania wielu narzędzi: od wsparcia dla czystych technologii przez poprawę efektywności energetycznej paliw po zachęty do szerokiego zastosowania telepracy.