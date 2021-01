Zniesienie obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży prądu na Towarowej Giełdzie Energii, było postulatem górniczych związków. Widzą one w obligu jedną z przyczyn rosnącego importu energii do Polski, a przez to ograniczenia spalania krajowego węgla i w konsekwencji problemów kopalni. Na początku września 2020 r. wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zapowiadał, że projekt przepisów likwidujących obligo jest już gotowy. Zapis w tej sprawie znalazł się we wrześniowym porozumieniu rządu z górnikami. Później przygotowujący przepisy resort klimatu podał, że dokumentu należy się spodziewać do końca roku. Tego terminu nie udało się dotrzymać. Jak dowiedział się DGP, projekt ma zostać przekazany do konsultacji międzyresortowych w styczniu.