Od 2022 r. funkcjonuje specjalny dodatek dla właścicieli psów. Aby go otrzymać, należy spełnić specjalne warunki. Ile wynosi wysokość wsparcia finansowego? Kto może ubiegać się o świadczenie? Szczegóły przedstawiamy w artykule.

Dodatek emerytalny wprowadzono na mocy ustawy o ochronie zwierząt, która została uchwalona w sierpniu 2021, a weszła w życie na początku 2022 r. Ma za zadanie wspierać finansowo opiekę nad starszymi zwierzętami i dotyczy psów oraz koni. Jaki warunek należy spełnić, aby otrzymać wsparcie?

Dodatek emerytalny na psa mogą otrzymać właściciele tych zwierząt, które pracowały w służbach. W związku z tym wsparcie mogą otrzymać zwierzęta, które służyły w:

Policji

Straży Granicznej

Straży Pożarnej

Służbie Ochrony Państwa

Dodatek emerytalny na psa mogą otrzymać właściciele psów, których pupile mają co najmniej 9 lat. W przypadku koni wymagany wiek to 15 lat.

Ryczałt dla właściciela emerytowanego psa jest zależny od wagi pupila i pory roku. W przypadku większych psów ryczałt zimą wynosi od 13 zł do 17 zł dziennie, co oznacza 527 zł miesięcznie w miesiącach zimowych. Latem wsparcie finansowe opieki nad psem wynosi od 10 do 13 zł dziennie.

Według danych za 2023 r. dodatek na psa otrzymało 154 byłych psów policyjnych, 4 psy pełniące kiedyś służbę w Straży Pożarnej, 2 psy ze Służy Ochrony Państwa oraz 79 psów, które pracowały w Straży Granicznej.