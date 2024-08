Już wkrótce seniorzy oraz ich rodziny będą mogli skorzystać z nowego wsparcia finansowego w postaci bonu senioralnego. Inicjatywa zapowiedziana została przez Koalicję Obywatelską. Jej celem ma być nie tylko poprawa jakości życia osób starszych, ale także odciążenie bliskich, którzy z powodu zobowiązań zawodowych często nie są w stanie w pełni zająć się swoimi krewnymi. Program ma być wdrożony w 2025 roku, a projekt ustawy ma zostać przyjęty przez rząd jeszcze w trzecim kwartale 2024 roku.

Założenia bonu senioralnego. Czy to realne pieniądze?

Jak donosi Biznes Info, bon senioralny to odpowiedź na rosnące potrzeby opieki nad osobami starszymi, które często wymagają codziennego wsparcia w czynnościach życiowych. Program skierowany jest do osób powyżej 75. roku życia oraz ich rodzin, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić im pełnej opieki. Bon nie będzie jednak ekwiwalentem pieniężnym, lecz pakietem usług opiekuńczych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb seniorów.

Usługi finansowane z bonu obejmą cztery obszary:

zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych (dotyczy to pomocy w codziennych czynnościach, takich jak przygotowywanie posiłków, ubieranie czy mycie);

(dotyczy to pomocy w codziennych czynnościach, takich jak przygotowywanie posiłków, ubieranie czy mycie); wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych , np. towarzyszenie w wizytach lekarskich oraz pomoc w załatwianiu formalności;

, np. towarzyszenie w wizytach lekarskich oraz pomoc w załatwianiu formalności; podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna czyli wsparcie w utrzymaniu higieny osobistej.

czyli wsparcie w utrzymaniu higieny osobistej. oraz utrzymywanie kontaktów społecznych, np. organizacja spotkań z innymi seniorami oraz udział w zajęciach aktywizujących.

Dla kogo jest bon senioralny?

Bon senioralny ma być przeznaczony dla osób powyżej 75. roku życia, które nie mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony rodziny. Również członkowie rodzin seniorów, pozostający z nimi w stosunku pokrewieństwa i spełniający określone kryteria dochodowe, będą mogli skorzystać z tego programu. Kryteria zakładają, że miesięczny dochód seniora nie może przekroczyć 5000 złotych brutto, a dochód rodziny musi być odpowiednio niższy, zależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Wartość bonu senioralnego wyniesie maksymalnie 2150 złotych, co odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w drugiej połowie 2024 roku. Kwota ta może ulec zmianie w zależności od wysokości krajowej płacy minimalnej.

Bon senioralny. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie bonu senioralnego będzie można złożyć drogą elektroniczną poprzez dedykowany system informatyczny. Dokument musi zostać złożony przez bliskiego seniorowi członka rodziny, pozostającego z nim w stosunku pokrewieństwa w linii prostej. Wniosek będzie zawierał kwestionariusz, który posłuży gminie do oceny stopnia niezaspokojonych potrzeb seniora i określenia najbardziej odpowiedniej formy wsparcia. Gmina może przeprowadzić wizytę domową (wizja lokalna), aby zweryfikować dane zawarte we wniosku.

Bon senioralny. Od kiedy?

Biznes Info, przypomina, że publiczna prezentacja projektu ustawy o bonie senioralnym planowana jest na setny dzień rządów obecnej koalicji. Po zakończeniu konsultacji w czwartym kwartale 2024 roku, program ma być wdrożony w 2025 roku. Gminy będą zobowiązane do przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za realizację programu, aby zapewnić efektywne i sprawne udzielanie wsparcia seniorom.