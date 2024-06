Podwyżka płacy minimalnej to oczywisty koszt dla przedsiębiorców. Jednak ci, którzy zaczynają pracować na własny rachunek, spotkają się również z podwyżką składek na ZUS. Ile wyniesie preferencyjny ZUS w 2025 roku? Mamy wyliczenia.

W 2025 roku według naszych wstępnych wyliczeń, które przygotował Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFaktu, preferencyjny ZUS wzrośnie o 16,73 zł miesięcznie, co daje nieco ponad 200 zł w skali roku. Dodatkowo mówimy o wzroście składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców.

Płaca minimalna w 2024 r. według zapowiedzi premiera nie powinna wzrosnąć o więcej niż 5 proc. Tusk odniósł się do waloryzacji opartej wyłącznie o wskaźnik inflacji, co wynika wprost z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Jednak ostateczna decyzja zostanie podjęta prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu rządu, które odbędzie się 11 czerwca.

Preferencyjny ZUS dla przedsiębiorców

Od płacy minimalnej zależne są składki na ubezpieczenia dla początkujących przedsiębiorców – mowa o tzw. Mały ZUS Plus oraz o preferencyjnych stawkach dla prowadzących firmy przez pierwsze 24 miesiące.

Mały ZUS Plus jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 120 tys. zł przez cały poprzedni rok i prowadziły działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym nie mniej niż przez 60 dni kalendarzowych. Wówczas podstawa wymiaru składek na ZUS nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Natomiast preferencyjny ZUS przez 24 miesiące jest skierowany do osób, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmują ją ponownie przez co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Obniżona podstawa nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Składki na ZUS – o ile wzrosną?

O wyliczenie składek na ZUS zależnych od płacy minimalnej poprosiliśmy Piotra Juszczyka, głównego doradcę podatkowego inFaktu.

Przyjęliśmy założenie, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 4,1 proc., czyli wyłącznie o wskaźnik inflacji. To oznacza, że najniższa krajowa wyniesie w 2025 roku 4476,30 zł.

Jak to wpłynie na wysokość preferencyjnych składek na ZUS?

Mały ZUS (podstawa od 2025 r. - 4476,30 zł x 30 proc. = 1342,89 zł)

obecnie 402,65 zł

od 1 lipca 2024 - 408,16 zł

prognoza 1 stycznia 2025 - 424,89 zł

– Preferencyjny ZUS wzrośnie o 16,73 zł miesięcznie, co daje nieco ponad 200 zł w skali roku. Naprzeciw temu obciążeniu wyjdą pewnie wakacje od ZUS-u, które zrekompensują podwyżkę – mówi nam Piotr Juszczyk.

Dopytujemy eksperta, czy taki poziom wzrostu składek będzie uciążliwy dla początkujących przedsiębiorców. – Zdecydowanie. Preferencyjny ZUS wcale nie jest niski – w przyszłym roku liczymy około 425 zł plus składka zdrowotna. Właściciel firmy musi więc zarezerwować sobie na start ponad 800 zł – wskazuje.

Składka zdrowotna w 2025 roku

Piotr Juszczyk dodaje, że w przyszłym roku minimalna krajowa wpłynie również na najniższą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej i na podatku liniowym.

- To oznacza, że te osoby zapłacą średnio o 20 zł więcej składki zdrowotnej i o 16 zł więcej w składkach na ubezpieczenia społeczne. W ciągu roku to już ponad 500 zł – mówi nam główny doradca podatkowy InFaktu.

Minimalne składka zdrowotna w 2025 na skali podatkowej i podatku liniowym - 402,87 zł (4476,30 x 9 proc.)

Limit przychodów na działalności nierejestrowanej

Ostatecznie płaca minimalna ma również wpływ na przedsiębiorców, którzy prowadzą tzw. działalność nierejestrowaną.

- Na plus dla przedsiębiorców zmieni się natomiast limit przychodu na działalności nierejestrowanej, który również zależy od minimalnej krajowej. To 75 proc. najniższego wynagrodzenia, czyli w przyszłym roku będzie można zarobić maksymalnie 3357,23 zł, aby nie przekroczyć tego progu – komentuje Piotr Juszczyk.

Miesięczny limit dla działalności nierejestrowanej - 3357,23 zł (4476,30 zł x 75 proc.)

Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej krajowej nie została jeszcze podjęta. Rząd ma do 15 czerwca przedstawić swoją propozycję Radzie Dialogu Społecznego.