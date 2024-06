Wysokość świadczenia emerytalnego ustalona przez ZUS może się zmienić na naszą korzyść. Aby to zrobić, należy zawnioskować o ponowne przeliczenie emerytury. W jakiej sytuacji przeliczenie się opłaca? Komu przysługuje taka możliwość? Jakie informacje należy umieścić we wniosku i jak go złożyć?

Ponowne przeliczenie emerytury. Komu przysługuje?

Z ponownego przeliczenia emerytury mogą skorzystać następujące grupy emerytów i rencistów:

osoby, które w momencie składania wniosku o świadczenie nie posiadały wszystkich dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia, a aktualnie nimi dysponują i mogą udowodnić zarobki za lata sprzed przejścia na emeryturę lub po przejściu na emeryturę

osoby, które po przyznaniu świadczenia pracowały lub opłacały składki społeczne

kobiety, które przed 1999 r. wychowywały dzieci (wtedy korzystne może okazać się dodanie do kapitału początkowego maksymalnie 6 lat opieki)

kobiety, które podlegają OFE i przeszły na emeryturę przed 1.10.2017 r., a obecnie skończyły 65 lat, ale nie osiągnęły podwyższonego wieku emerytalnego ustalonego dla mężczyzn (wówczas kobiety mogą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie lub poczekać do momentu ukończenia 67 lat, czyli momentu gdy ZUS automatycznie ponownie przeliczy emeryturę)

emeryci, którzy po przyznaniu świadczenia pracowali lub podlegali ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z innego tytułu albo uzyskiwali nowe dochody, które mają obecnie wpływ na wysokość kapitału początkowego.

Ponowne przeliczenie emerytury. Jak złożyć wniosek?

Przeliczenie świadczenia następuje na nasz wniosek. Emeryturę lub rentę ZUS przeliczy od miesiąca, w którym go złożymy. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz ERPO dostępny na stronie internetowej ZUS, a także w każdej placówce organizacyjnej Zakładu. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia.

Wniosek należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub drogą pocztową do właściwej placówki ZUS. Zakład ma 30 dni (od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji), aby udzielić nam odpowiedzi na wydanie decyzji dotyczącej ponownego przeliczenia świadczenia.

Ponowne przeliczenie emerytury. Na czym polega?

Jak informuje ZUS, ponowne przeliczenie emerytury polega na podzieleniu składek zapisanych na koncie po tym, jak dana osoba zaczęła pobierać świadczenie, przez średnie dalsze trwanie życia ustalone w dniu złożenia wniosku o przeliczenie świadczenia.

Przy ponownymprzeliczeniu emerytury ZUS weźmie pod uwagę tylko te składki, które były zapisywane na koncie ubezpieczonego od miesiąca, w którym pierwszy raz pobierano emeryturę, do miesiąca, w którym złożono wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia.

ZUS podaje na swojej stronie, że jeśli okazałoby się, że po przeliczeniu przysługuje nam niższe świadczenie, Zakład nadal będzie wypłacał nam świadczenie w dotychczasowej wysokości.

