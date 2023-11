Sposób postępowania wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności przy ustalaniu poziomu potrzeby wsparcia oraz obowiązujące w związku z tym standardy - określa projekt rozporządzenia przygotowany w MRiPS. We wtorek projekt trafił do uzgodnień.

Projekt rozporządzenia we wtorek wieczorem został zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jak przypomniano w uzasadnieniu tej propozycji od 1 stycznia 2024 r. na wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nałożony będzie obowiązek wydawania decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia.

Projekt rozporządzenia w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia jest związany z uchwaloną w maju, a podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę w lipcu br. ustawą o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z tą ustawą świadczenie wspierające ma trafiać bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. O wysokości świadczenia będzie decydować m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem czy jej wiek (określane punktowo). Kwota świadczenia wspierającego zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Ustawa przewiduje, że świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą zaś wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych. Szczegóły tych kwestii ma zaś regulować rozporządzenie, którego projekt opublikowano we wtorek.

W rozporządzeniu mają zostać określone zasady i tryb powoływania członów wojewódzkiego zespołu do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia. "Przyjęta została zasada, że członków wojewódzkiego zespołu powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek przewodniczącego wojewódzkiego zespołu orzekającego spośród osób będących: fizjoterapeutą, psychologiem, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, pielęgniarką lub pielęgniarzem" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

"Projekt rozporządzenia wprowadza ujednolicony, wystandaryzowany sposób dokonywania oceny poziomu wsparcia. Ocena przeprowadzana jest przy zastosowaniu formularza w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności, obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania" - przewidziano.

W uzasadnieniu projektu dodano, że uwzględniane będą "również informacje z kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem podane przez osobę, w stosunku do której ustalany jest poziom potrzeby wsparcia".

Przewidziano, że o miejscu i terminie przeprowadzenia czynności orzeczniczych przez skład ustalający poziom potrzeby wsparcia osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej zawiadamiane będą "nie później niż 7 dni przed dniem wyznaczonego terminu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru".

"Poziom potrzeby wsparcia ustalany jest w sposób kolegialny – w składach dwuosobowych.

O wyznaczeniu specjalisty w danej dziedzinie do uczestnictwa w składzie ustalającym poziom potrzeby wsparcia decyduje przewodniczący wojewódzkiego zespołu orzekającego albo wyznaczona przez niego osoba. Do składu ustalającego nie można wyznaczyć specjalistów do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia wykonujących te same zawody" - wskazano.

W liczącym ponad 20 stron projekcie rozporządzenia zawarto "szczegółowe standardy w zakresie ustalania potrzeby wsparcia i jej poziomu, wynikające z braku lub utraty autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej, dotyczących wykonywania określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, z uwzględnieniem wag danych czynności, wyrażonych w wartościach punktowych oraz rodzaju wymaganego wsparcia i jego częstotliwości w określaniu możliwości niezależnego życia w odniesieniu do wieku osoby niepełnosprawnej".

Ponadto projekt zawiera m.in. regulacje odnoszące się do trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, trybów szkoleń specjalistów ustalających poziom wsparcia oraz minimów programowych do tych szkoleń.

Zgodnie z informacją zawarta na stronach RCL datę zakończenia konsultacji w sprawie projektu rozporządzenia określono na 14 listopada br. Uwagi należy przekazywać na adres Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. (PAP)

Autor: Marcin Jabłoński

