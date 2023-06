Rząd przyjął projekt nowelizacji rozszerzający katalog ubezpieczeń, które oferuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) oraz listę podmiotów uprawnionych do korzystania z ubezpieczeń gwarantowanych - podała we wtorek kancelaria premiera.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw i uchylający ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.

Jak poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, rozszerzony zostanie katalog ubezpieczeń, które oferuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Więcej podmiotów będzie także uprawnionych do korzystania z ubezpieczeń gwarantowanych. Chodzi o podmioty prywatne lub publiczne, które zawierają kontrakty lub dokonują inwestycji w kraju, wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu. Tym samym do ustawy włączone zostaną możliwości wsparcia projektów, które dotyczą transformacji energetycznej w Polsce - podkreślono.

Wskazano, że nowe przepisy zapewnią kompleksową ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom, również jeśli chodzi o zakupy towarów. KUKE będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę o ubezpieczenia zwrotu zaliczki, która została zapłacona przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z kraju o tzw. ryzyku nierynkowym.

Ubezpieczeniem KUKE będą mogły być objęte, na równi z firmami polskimi, również polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych. "Rozwiązanie to przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa transakcji zagranicznych tych podmiotów i tym samym wpłynie na ich rozwój. Nowe przepisy zwiększą tym samym możliwość tworzenia w Polsce nowych miejsc pracy" - oceniono.

"Przepisy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach nie zapewniają w pełni narzędzi pozwalających z pomocą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych na możliwie jak najszybsze reagowanie na ewentualne globalne wydarzenia. Z uwagi na dynamiczną sytuację gospodarczą na świecie konieczne jest stworzenie elastycznego mechanizmu, który da możliwość kierowania pomocy odpowiedniej do pojawiających się potrzeb. Doprecyzowanie, uzupełnienie przepisów umożliwi Korporacji szybkie reagowanie i tworzenie instrumentów finansowych dla polskich firm" – skomentował przyjęcie projektu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany w komunikacie MRiT.

"Dlatego zostanie rozszerzony katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń – o oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz podmioty dokonujące inwestycji w Polsce służące transformacji energetycznej kraju" – dodał wiceminister rozwoju Grzegorz Piechowiak.

Resort rozwoju doprecyzował, że nowelizacja wprowadza możliwość reasekuracji przez KUKE ubezpieczeń casco i OC w transporcie, dotyczących żeglugi morskiej i śródlądowej oraz przedmiotów w transporcie, a także niezwiązanych z transportem pozostałych szkód wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież). Przepisy te będą miały zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Nowe przepisy zapewnią ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom, również w zakresie zakupu towarów, poprzez wdrożenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z jakiegokolwiek kraju, w przypadku, gdy ma on otwarty przez KUKE limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług (ubezpieczenie kredytu kupieckiego w eksporcie).

Nowelizacja wprowadza też rozszerzenie legitymacji KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie projektów pozaeksportowych – ograniczonych do pokrywania ryzyka podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie ich działalności służącej transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)

