Zatrudniliśmy zleceniobiorcę, który od kilku miesięcy podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Ostatnio zachorował. Wcześniej chorował w styczniu przez pięć dni. Jak obliczać zasiłek chorobowy w tym przypadku?

Zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorców są bardzo podobne do tych dotyczących pracowników, jednak istnieją pewne różnice. Zgodnie z ogólną zasadą do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli pracownik nie przepracował u danego płatnika 12 miesięcy, to należy przyjąć do obliczeń wynagrodzenie z mniejszej liczby miesięcy.