Zgodnie z ogólnymi zasadami podstawę wymiaru składek dla pracowników i zleceniobiorców stanowi przychód. W odniesieniu do pracowników kluczowe znaczenie ma rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z którego nie tylko wynika, że podstawę wymiaru składek stanowi przychód, ale także ustanawia ono wyjątki od tej reguły. W par. 2 ust. 1 pkt 18 tego aktu wykonawczego postanowiono, że podstawy wymiaru składek nie stanowi m.in. dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi wysokość diety wynosi 45 zł, co wynika z par. 7 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Co istotne, zgodnie z par. 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wyłączenie określone m.in. we wspomnianym wyżej par. 2 ust.1 pkt 18 tego aktu wykonawczego stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek zleceniobiorców.