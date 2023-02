W tego rodzaju sprawach ZUS często wskazuje jednak, że dana osoba osiąga dochody, co może pozwolić na spłatę zadłużenia, i odmawia umorzenia. W kontekście podanego stanu faktycznego szczególnie pomocne może okazać się stanowisko zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 2 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Ol 13/20). W podanej sprawie o umorzenie składek do ZUS wystąpiła również osoba sezonowo prowadząca działalność gospodarczą. Wraz z małżonkiem tworzy ona gospodarstwo domowe utrzymywane z dwóch świadczeń emerytalnych na łącznym poziomie ok. 3 tys. zł. W uzasadnieniu swojego stanowiska sąd posłużył się m.in. danymi dotyczącymi minimum socjalnego dla gospodarstwa emeryckiego. Sąd zwrócił uwagę, że uzyskiwane przez rodzinę dochody są wystarczające na pełne pokrycie ponoszonych wydatków, a osiągany przez rodzinę dochód stanowi kwotę znacznie wyższą od minimum socjalnego. Sąd stwierdził finalnie, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala przyjąć, iż zaistniały przesłanki umorzenia wymienione w par. 3 ust. 1 rozporządzenia.