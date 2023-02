Tak, będzie to możliwe, co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 14 grudnia 2022 r., sygn. akt. III UZP 4/22. Odpowiadał on na pytanie jednego z sądów powszechnych, który przedstawił SN pytanie dotyczące możliwości otrzymania jednorazowego odszkodowania po śmierci osoby, która spełniała warunki do otrzymanie renty wypadkowej, ale świadczenie to nie było jej przyznane decyzją.