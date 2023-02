Pracownik w wieku poniżej 50 lat zachorował w styczniu br. Jest to jego pierwsza w tym roku niezdolność do pracy. Ma prawo do wynagrodzenia chorobowego za pięć dni zwolnienia lekarskiego. Na jego wynagrodzenie składają się: pensja zasadnicza 3900 zł, premia miesięczna w wysokości 15 proc. wynagrodzenia za czas przepracowany oraz nagroda roczna w wysokości od 3 do 7 proc. wypłaconego zasadniczego wynagrodzenia za pracę. W lutym 2022 r. wypłacono nagrodę za 2021 r. w wysokości 1872 zł. Jednak od 1 lipca 2022 r. pracownik przeszedł z połowy etatu na trzy czwarte (wcześniej zarabiał 2800 zł). Jak obliczyć podstawę wymiaru i wysokość wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź [ramka] Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za styczeń 2023 r. będzie stanowiła suma przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres od lipca do grudnia 2022 r., tj. po zmianie etatu, oraz jedna szósta kwoty nagrody rocznej w kwocie przypadającej za pełne miesiące kalendarzowe po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. za okres od lipca do grudnia 2022 r.