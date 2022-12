Wynagrodzenia w naszej firmie są wypłacane 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pensje za listopad br. zostały wypłacone 9 grudnia. Tuż przed świętami wydaliśmy pracownikom paczki na święta z artykułami spożywczymi (słodycze, kawa, herbaty itp.). Żadnej wypłaty pieniężnej już nie będzie do końca miesiąca. Paczki są dla części pracowników finansowane ze środków obrotowych. Posiadamy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jednak chcieliśmy obdarować wszystkich i tym pracownikom, którzy nie wnioskowali o pomoc lub nie spełnili warunków dochodowych, przekazaliśmy paczki ze środków niesocjalnych. Jak postąpić z rozliczeniem składek ZUS i podatku od wartości tych paczek u pracowników, którzy dostali je poza funduszem? Czy można je doliczyć do wypłaty dokonywanej w styczniu 2023 r. i wtedy pobrać składki oraz zaliczkę, skoro w grudniu już nie jest to możliwe?