Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w Programie I Polskiego Radia pytana była o program "Maluch plus".

Szefowa MRiPS powiedziała, że "Maluch plus" to kontynuacja programu "z turbodoładowaniem". "Włączamy szósty bieg" – podkreśliła. Przypomniała, że budżet nowej edycji programu to 5,5 mld zł, na utworzenie 100 tys. kolejnych miejsc opieki nad dziećmi do trzech lat. "To budowanie konsekwentnej, stabilnej polityki prorodzinnej. Oczekiwania młodych ludzi są takie, by wesprzeć ich w opiece nad dziećmi do lat trzech" – wskazała Maląg.

Wyjaśniła, że w ramach programu samorządy otrzymają konkretne informacje, ile miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech mogą utworzyć i jaką kwotę otrzymają na utworzenie i utrzymanie tych miejsc opieki. Po otrzymaniu tej informacji samorządy będą podejmowały decyzje, czy rzeczywiście na ich terenie jest potrzebna opieka żłobkowa, czy jest zainteresowanie jej tworzeniem

Wskazała też, że program "Maluch plus" jest programem wieloletnim. "Inwestycji nie trzeba zakończyć w ciągu jednego roku budżetowego, ale w ciągu trzech lat" – podała minister. Zapowiedziała, że "po zakończeniu inwestycji, gdy dzieciaczki przyjdą do żłobka, będziemy także partycypować w kosztach utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech". Na jedno miejsce opieki żłobkowej będzie dofinansowanie w kwocie 837 zł każdego miesiąca, na każde dziecko. Przyczyni się to do niższej opłaty dla rodziców. Wspomoże też samorządy w kosztach utrzymania" – powiedziała Maląg.

Zapewniła, że oczywiście rodzice będą mieli wybór, czy chcą skorzystać z opieki żłobkowej, czy nie.

"Nie wszyscy rodzice chcą korzystać z opieki żłobkowej, wolą inną formę: czy opiekę babki, czy mama po urlopie rodzicielskim zostaje w domu. To rodzice decydują, kto będzie sprawował opiekę nad ich dzieckiem, ale dajemy możliwość, że jeżeli chcą skorzystać z opieki instytucjonalnej to jak najbardziej mogą skorzystać" – powiedziała. "My chcemy, by w każdej gminie powstały miejsca opieki żłobkowej, a zdecydują samorządy" – dodała.

"Nam zależy na tym, żeby koszty opieki nad dzieckiem były dla rodziców jak najmniejsze" – podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej. Wskazała, że w tym roku wprowadzono program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, jest też dofinansowanie do opieki żłobkowej w wysokości 400 zł.

"Program +Maluch plus+ wchodzi w życie od nowego roku (...). Na początku stycznia będziemy do samorządów wysyłać informacje, jakie konkretnie kwoty na ile miejsc. Od tego momentu, kiedy samorządy dostaną od nas informację, będą miały jeden miesiąc na to, by podjąć decyzję, czy wchodzą w ten program" – podała.

"Co jest bardzo ważne, na początku, kiedy samorządy podejmują decyzje, nie muszą mieć, jeśli chcą budować żłobek, pozwolenia na jego budowę, wystarczy intencja. Wyrażają intencje, że w ciągu trzech lat te miejsca utworzą i od nas dostają gwarancję zabezpieczenia środków" – wskazała Maląg.

"Współpraca rządu i samorządu dla realizacji polityki prorodzinnej jest bardzo ważna" – podkreśliła szefowa MRiPS. (PAP)