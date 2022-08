Do tej pory o Kartę Polaka w Polsce mogli ubiegać się jedynie Białorusini, i to tylko w dwóch wyznaczonych urzędach wojewódzkich – podlaskim i lubelskim. Natomiast pozostali musieli udawać się po nią do konsulatów RP w swoich krajach. Z uwagi na wojnę wnioskowanie o taki dokument było praktycznie niemożliwe dla Ukraińców, którzy musieliby pojechać w tej sprawie do Kijowa czy Lwowa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało więc, że trzeba rozszerzyć katalog państw, którym przysługuje prawo do wnioskowania o Kartę Polaka w Polsce. Dodatkowo wskazało, że do przyjmowania wniosków będą uprawnieni wojewodowie ze wszystkich województw.