Zdarza się jednak tak, że osoby, które nabyły prawo do dodatku pielęgnacyjnego, nie powiadamiają o tym gminy i przez jakiś czas otrzymują obydwa świadczenia. Wprawdzie na mocy ubiegłorocznej nowelizacji przepisów samorządy miały uzyskać możliwość elektronicznej weryfikacji, czy osoba z zasiłkiem pielęgnacyjnym nie pobiera też dodatku pielęgnacyjnego (co by ułatwiło wychwytywanie takich przypadków), ale do tej pory ta usługa nie została uruchomiona przez resort rodziny.