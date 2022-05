Najczęściej spotykaną podstawą pełnienia funkcji w zarządzie jest powołanie. Członek zarządu, który działa na podstawie aktu powołania, bez zawierania odrębnej umowy, może, ale nie musi otrzymywać z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia . Kodeks spółek handlowych nic o tym nie mówi. Jednak w praktyce nieodpłatność rzadko się zdarza. Zazwyczaj pewną gratyfikację za prace zarządcze ustanawia dla prezesa organ go powołujący, w drodze odpowiedniej uchwały. Odpłatność może obejmować nie tylko wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu, lecz także inne dodatkowe świadczenia. Jednym z takich świadczeń jest zwrot kosztów podróży odbywanych przez prezesa, jeżeli wymaga tego interes spółki albo zakres i przedmiot jej działalności. Prezes jako reprezentant spółki może zatem podejmować czynności polegające na wyjazdach biznesowych w celu np. negocjacji umów z kontrahentami itp. Koszty tych wyjazdów ponosi wówczas spółka i mogą one obejmować zwrot wydatków na przejazdy lokalne, zamiejscowe, przeloty, wyżywienie, noclegi i inne towarzyszące temu opłaty, np. za parkingi, autostrady, jeśli prezes porusza się samochodem niebędącym majątkiem spółki. Wypłacanie i wysokość należności za czas służbowych podróży spółka może ustalić według zasad i stawek, jakie obowiązują dla pracowników. Nie ma ku temu żadnych przeszkód.

Od 1 stycznia 2022 r. pojawił się nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy on m.in. właśnie członków zarządów osób prawnych, w tym spółek kapitałowych. I tak, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje podmiot wypłacający wynagrodzenie. Do rejestracji w ZUS służy formularz ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia 22 50 x x (osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie).