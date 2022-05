Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła też zmianę do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Przyznaje ona prawa do zasiłku chorobowego zwolnionego z czynnej służby wojskowej – na zasadach analogicznych dla innych ubezpieczonych zgodnie z art. 7 ustawy zasiłkowej. Artykuł 7 ustawy zasiłkowej stanowi, że zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

Wydaje się, że także w przypadku żołnierzy, którzy zostali zwolnieni ze służby czynnej, powinny mieć zastosowanie również inne przepisy o zasiłku chorobowym, w tym art. 8 ust. 2 ustawy zasiłkowej dotyczący okresu zasiłkowego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 zasiłek chorobowy przysługuje co do zasady przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. Jak jednak wynika z ust. 2, za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 (pobrania tkanek, narządów i badań z tym związanych), oraz spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.