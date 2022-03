– Dokument będzie przechowywany w zaszyfrowanej formie na telefonie użytkownika i tylko on będzie miał do niego dostęp. Diia.pl to nie tylko wygodne i nowoczesne narzędzie, ale przede wszystkim gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych danych dzięki wdrożeniu silnego algorytmu szyfrowania oraz certyfikatowi – zaznacza Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.