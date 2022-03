Tego rodzaje sytuacje dotychczas nie zdarzały się często, bo jednak w takich przypadkach najczęściej zakładana była działalność gospodarcza, co także pozwalało na obniżenie składek. Wzrost składki zdrowotnej dla prowadzących działalność może to zmienić. Zdarzały się jednak sytuacje, gdy umowa zlecenia była dzielona na kilka umów zawartych formalnie z innymi podmiotami, aby opłacać składki ubezpieczeniowe tylko od jednego z nich. Taką sprawę rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Lublinie, wydając wyrok z 2 lutego 2021 r., sygn. akt III Aua 807/19. Sąd stwierdził, że zastosowanie art. 9 ust. 2 ustawy systemowej jest możliwe tylko wówczas, gdy dana osoba spełnia przesłanki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–6 i 10 tej ustawy. Warunek ten nie zostaje jednak spełniony w przypadku, gdy tylko jeden z tytułów ubezpieczenia pozostaje tytułem ważnym. Stanowisko to można zastosować w każdym przypadku, gdy okazuje się, że jeden z tytułów ubezpieczeniowych okazuje się nieważny.