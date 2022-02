Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1218 ze zm.). Jego modyfikacja jest potrzebna, by dostosować termin składania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wniosku Wn-U-G o refundację składek do obowiązujących od początku tego roku przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.). W ramach Polskiego Ładu został bowiem zmieniony art. 47 ust. 1 tej ustawy i zgodnie z jego obecnym brzmieniem przedsiębiorcy mają czas na opłacenie składek za dany miesiąc do 20. dnia następnego miesiąca (wcześniej był to 10. dzień następnego miesiąca).