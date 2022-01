Szefowa MRiPS Marlena Maląg w niedzielę na antenie PR24 powiedziała, że rodzinny kapitał opiekuńczy cieszy się ogromnym zainteresowaniem Polaków.

Wyjaśniała, że to kolejne świadczenie dla rodziców z małymi dziećmi, dające przede wszystkim możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym i wychowywaniem dzieci. Jego wysokość to 12 tys. zł i przysługuje rodzicom, którzy mają drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia.

"Do tej pory rodzice złożyli wnioski na 360 tys. dzieci" - powiedziała minister Maląg. Dodała, że w sumie w tym roku ministerstwo spodziewa się ponad 615 tys. wniosków.

Rodzice mogą sami wybrać, czy chcą, by świadczenie było wypłacane po 1 tys. zł przez rok, czy po 500 zł przez dwa lata. "Większość rodziców decyduje się na opcję 1 tys. zł przez rok" - powiedziała Maląg.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać prosto i szybko za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Procedurą przyznawania nowego świadczenia i jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Minister Maląg przypomniała, że rodzice, na których dzieci nie jest pobierany rodzinny kapitał opiekuńczy, będą mogli liczyć na dofinansowanie na poziomie do 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki będą przekazane prosto do instytucji, z których dziecko korzysta, aby obniżone były koszty utrzymania.

Szacujemy, że w tym roku objętych tym wsparciem będzie 110 tys. dzieci, to będzie blisko 450 mln zł rocznie.

Minister Maląg powiedziała, że oprócz bezpośredniego wsparcia finansowego - najważniejsze, to żeby stworzyć dobry klimat wokół rodzin, a więc budowanie marki rodziny poprzez budowanie państwa szczęśliwych rodzin; pokazywania wartości rodziny; włączania organizacji pozarządowych w ramach programu "Po Pierwsze Rodzina".

Podkreśliła także, że wszystkiego nie da się zrobić ustawowo, więc "potrzeba zmiany myślenia".

Mówiąc o tworzeniu dobrych warunków dla rodziców w miejscu pracy, wskazała cykl konferencji z premierem Jackiem Sasinem, których celem jest pokazanie dobrych praktyk w instytucjach Skarbu Państwa.

Szefowa MRiPS poinformowała, że trwają prace nad wprowadzeniem elastycznego czasu pracy do Kodeksu pracy. "Zależy nam na stałych rozwiązaniach w zakresie pracy zdalnej, dlatego też procedujemy tą kwestię na ścieżce legislacyjnej" - powiedziała minister Maląg. Zaznaczyła, że rozwiązanie zostało wypracowane ze stroną społeczną oraz ze stroną pracodawców. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ mir/