Bardzo dobre dochody mogłyby skłaniać rząd do powtórzenia zeszłorocznego manewru i dorzucenia do ZUS większej puli gotówki na koniec roku w ramach poduszki bezpieczeństwa. Ale wiceminister finansów Sebastian Skuza zapewniał ostatnio w wywiadzie dla DGP, że nie ma takich planów. Mimo to, jak wynika z naszych informacji , w ZUS do końca roku i tak pojawi się pewien bufor - od 4 do 5 mld zł, wynikający z wpłat w samej końcówce roku. Jeden z naszych rozmówców wyjaśnia, że tak jest co roku. Publiczni pracodawcy często wpłacają z góry składki za styczeń, wykorzystując wolne środki. W tym roku zjawisko może być szersze w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu.