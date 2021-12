Co do zasady niezdolność do pracy niejako chroni pracownika przed utratą pracy – nie można bowiem w tym czasie złożyć mu wypowiedzenia. Jednak, jak wynika z art. 53 k.p., przedłużająca się choroba może być samą w sobie podstawą do zwolnienia . Pracownik, który u danego pracodawcy pracuje krótko, może być zwolniony już po trzech miesiącach. W przypadku pracowników pracujących dłużej jest to zgodnie z ogólną zasadą: okres pobierania wynagrodzenia chorobowego (33 albo 14 dni), zasiłku chorobowego (łącznie z wynagrodzeniem chorobowym 182 albo 270 dni) oraz świadczenia rehabilitacyjnego (trzy miesiące). Łącznie jest to albo 9, albo (w szczególnych przypadkach) 12 miesięcy.

Pracodawca zyskuje więc prawo do zwolnienia pracownika, gdy ten wykorzystał maksymalnie okres zasiłkowy, a następnie rozpoczął pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego i pobiera je co najmniej trzy miesiące. Niezależnie od tego, czy zostało ono przyznane na 3, 6 czy 12 miesięcy – już po trzech miesiącach jego pobierania pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem. Co ważne jednak, jeśli pracownik stawił się już do pracy po zakończeniu pobierania świadczenia, to pracodawca z możliwości określonej w art. 53 k.p. nie może skorzystać.

Od 1 stycznia 2022 r. sytuacja pracowników, jak też wszystkich ubezpieczonych, ulegnie pod tym względem pogorszeniu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej, nawet gdy zaświadczenia lekarskie wskazują różne przyczyny niezdolności do pracy, to jeśli przerwa między niezdolnościami nie wyniosła ponad 60 dni, będą one zaliczane do tego samego okresu zasiłkowego. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży. Uniemożliwi to przedłużanie pobierania zasiłku i otwieranie nowych okresów zasiłkowych, bo niezależnie od przyczyn niezdolności do pracy krótkie przerwy zostaną pominięte. Pracownik przy długich i częstych chorobach szybciej wyczerpie okres zasiłkowy i szybciej będzie musiał wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. A to otworzy drogę pracodawcy do skorzystania z art. 53 k.p. Z jednej strony zmiana przepisów ma zapobiegać wyłudzaniu zasiłków, ale z drugiej uderzy w osoby, które rzeczywiście częściej chorują.