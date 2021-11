Wprowadzenie takiego świadczenia, wynoszącego 500 zł miesięcznie, postuluje Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka (RPD), w piśmie skierowanym do Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej w związku z trwającymi konsultacjami projektu nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) Rzecznik proponuje uzupełnienie go o dodatkowe rozwiązania, w tym właśnie wspomniany bon medyczny, z którego opiekun mógłby opłacić np. wizytę u specjalisty czy rehabilitację. Wskazuje, że ponad 50 proc. dzieci przebywających w pieczy zastępczej potrzebuje stałego dostępu do lekarzy-specjalistów, terapii. Problem polega na tym, że jest on utrudniony, zwłaszcza w ramach publicznej ochrony zdrowia . Tę sytuację mógłby zmienić właśnie bon medyczny, który rodzice zastępczy mogliby wykorzystać w prywatnych placówkach.

Również Mirosław Sobkowiak pozytywnie ocenia ten pomysł, choć zastrzega, że wymaga on głębszej analizy, a jego wdrożenie wymagałoby pewnie dostosowania przepisów kodeksu pracy do specyfiki funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej. Są bowiem np. sytuacje, gdy sąd w trybie pilnym zabiera dzieci z rodziny, a umowa o pełnienie tej funkcji jest szybko rozwiązywana, co w przypadku kodeksu pracy nie byłoby możliwe.

– Jestem przeciwna tej propozycji. Praktyki studenckie trwają zbyt krótko, zanim rodzice i dzieci przyzwyczailiby się do osoby je odbywającej, ona już by od nich odchodziła, a jeśli potem miałaby trafiać do nich kolejna, to wydaje się, że mogłoby to przynieść więcej szkód niż korzyści – ocenia Joanna Luberadzka-Gruca.