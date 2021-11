Do 2 sierpnia 2022 r. rząd musi wprowadzić przepisy , które każdemu z rodziców zagwarantują co najmniej dwa miesiące rodzicielskiego. Jeśli nie wykorzysta ich np. ojciec dziecka, to przepadną (nie będzie mogła ich wybrać matka). Takie zmiany wymusza unijna dyrektywa, ale wiele wskazuje na to, że nie będą one dotyczyć zatrudnionych, których rodziny powiększą się w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej wciąż będzie im przysługiwać roczny urlop po porodzie, którym można dowolnie się dzielić (z wyjątkiem pierwszych 14 tygodni macierzyńskiego zagwarantowanych matce). Rząd, który nie przedstawił jeszcze projektu nowelizacji k.p. w omawianym zakresie, nie chce zaskakiwać rodziców nagłymi modyfikacjami.