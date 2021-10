Dotyczyły one pracownicy zatrudnionej przez osobę fizyczną, która jest ubezpieczona w szczególnym systemie zabezpieczenia społecznego pracowników domowych. W listopadzie 2019 r. kobieta wystąpiła do Tesoreria General de la Seguridad Social (powszechnej kasy ubezpieczeń społecznych) z wnioskiem o opłacanie składki z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, aby nabyć prawa do odpowiednich świadczeń. Urząd oddalił jej wniosek, argumentując, że takie uprawnienie jej nie przysługuje, bo jest ubezpieczona jako pracownik domowy. Pracownica wniosła skargę do sądu administracyjnego, argumentując, że gdy zatrudnienie pracownika domowego ustaje z przyczyn od niego niezależnych, to wspomniane przepisy stawiają go w trudnej sytuacji – nie może bowiem otrzymać ani zasiłku dla bezrobotnych, ani świadczeń pomocy społecznej, które są uzależnione od wygaśnięcia prawa do tego pierwszego.