Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który na razie tkwi w sejmowej zamrażarce. Przyznaje on dodatek do emerytury osobom, które przez co najmniej 20 lat były czynnymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Ma on wynosić 20 zł za każdy rok czynnej służby. Należy przez to rozumieć okres, w którym strażak był ubezpieczony, brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, posiadał aktualne badania lekarskie dopuszczające do uczestnictwa w akcjach i szkolenie pożarnicze (pisaliśmy o tym w DGP nr 240/2020 „Wątpliwości samorządów w sprawie dodatków dla OSP”).