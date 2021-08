Kolejna forma wsparcia to zasiłek pielęgnacyjny. To dodatek, o który mogą się ubiegać osoby posiadające prawo do emerytury lub renty i są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Tu decyduje jednak kryterium wiekowe. Prawo do dodatku pielęgnacyjnego przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat i ZUS przyznaje go z urzędu.