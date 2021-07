Powód wnosił o obniżenie zasądzonych wcześniej wyrokiem sądowym alimentów – z 700 zł na rzecz syna i takiej samej sumy dla córki do odpowiednio 500 i 400 zł. W momencie ustalenia ich pierwotnej wysokości matka nie pracowała i utrzymywała dzieci z zasiłku. Ojciec natomiast zarabiał ok. 1300 euro z pracy wykonywanej w Niemczech. Wrócił następnie do Polski, gdzie do maja 2020 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od września jest kierowcą, zarabia ok. 1300 zł miesięcznie. Pracuje na pół etatu.