Z odpowiedzialności nie zwolni też złożenie wniosku o upadłość. Artykuł 115 ordynacji nie zawiera przesłanek egzoneracyjnych, tak jak w przypadku zasad odpowiedzialności w spółkach kapitałowych (art. 116), np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku tych ostatnich faktycznie pod pewnymi warunkami członkowie zarządu mogą uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Wspólnik spółki osobowej (np. jawnej) nie może jednak uwolnić się od odpowiedzialności za zaległości składkowe spółki, nawet gdy wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono do sądu wniosek o upadłość. Założenie to ma potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 3 listopada 2020 r., sygn. akt I SA/Rz 121/20, wskazano np., że złożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki stanowi podstawę do zwolnienia z odpowiedzialności jedynie członka zarządu spółki kapitałowej, co wyraźnie wynika z art. 116 par. 1 ordynacji podatkowej, regulującego solidarną odpowiedzialność tych osób. Nie ma podstaw do stosowania tych reguł w odniesieniu do odpowiedzialności wspólników spółek osobowych. Nie wynika to z art. 115 ordynacji podatkowej, a brak jest innych podstaw do stosowania w tym zakresie jakichkolwiek analogii lub domniemań.