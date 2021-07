Co ciekawe, takie rozróżnienie nie zostało określone w par. 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1092), który reguluje to, w jaki sposób wnioski mają być składane. ZUS pytany, dlaczego te osoby nie mogą ubiegać się o 300+ również przez bankowość elektroniczną lub Emp@tię, odpowiada jedynie, że w poprzednich latach możliwość złożenia elektronicznego wniosku miał tylko rodzic dziecka. Pozostałe osoby, w tym rodzice zastępczy i dyrektorzy placówek, mogli zrobić to tylko w formie papierowej. Obecne przepisy umożliwiają zaś złożenie dokumentów przez internet wszystkim kategoriom wnioskodawców. – Dla innych osób niż rodzice utworzyliśmy na PUE ZUS specjalny kreator wniosków. Zawiera on skierowane do nich informacje oraz instrukcje dotyczące np. dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku. Ma to ułatwić proces oraz minimalizować konieczność prowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego – mówi Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.