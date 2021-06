Nie. Zachowane zostaną trzy kanały elektronicznego wysyłania wniosków, które są stosowane od początku programu. Rodzic będzie mógł przesłać formularz przez serwisy bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub swój profil założony na PUE ZUS. Przy czym nawet jeśli wybierze pierwszą lub drugą możliwość, to profil na PUE ZUS i tak powinien założyć (o ile nie zrobił tego jeszcze, aby np. korzystać z bonu turystycznego 500+). Jest to o tyle ważne, że w to miejsce będą wpływać od ZUS do opiekuna wszelkie zawiadomienia, wezwania, pisma i decyzje związane z postępowaniem dotyczącym przyznania 300+. Może się okazać, że np. do wniosku nie zostaną dołączone dokumenty lub oświadczenia niezbędne do przyznania świadczenia i wtedy ZUS wezwie rodzica do jego uzupełnienia i wyznaczy mu na to termin liczący od 14 do 30 dni. Brak zastosowania się do takiego wezwania spowoduje, że wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.