Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi, który odrzucił skargę w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis. O jego wystawienie zwrócił się do naczelnika urzędu skarbowego pracodawca, który z pieniędzy ZFRON pokrył wydatek na wymianę wykładziny podłogowej na antypoślizgową na powierzchni 163,2 mkw. Został on poniesiony na dostosowanie stanowiska pracy jednej z niepełnosprawnych pracownic. Kobieta cierpi na schorzenia neurologiczne, epilepsję, słaby wzrok i upośledzenie narządów ruchu, co powoduje, że ma problemy z utrzymaniem równowagi oraz przemieszczaniem się. Aby zminimalizować ryzyko potknięcia się, powierzchnie, po których się przemieszcza, powinny być wykonane z gładkich, antypoślizgowych materiałów. Dlatego z pieniędzy ZFRON została sfinansowana wymiana wykładziny.