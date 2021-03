Trzeba zaznaczyć, że dane zapisywane na koncie ubezpieczonego lub płatnika nie mogą być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, nawet jeśli dotyczą osoby pełniącej funkcje publiczne. Takie zagadnienie rozpatrywał Naczelny Sąd Administracyjny, wydając 11 października 2017 r. wyrok w sprawie o sygn. akt I OSK 105/17. Dotyczyła ona wniosku osoby fizycznej, która domagała się od ZUS udzielenia informacji, czy fundacja zgłosiła pewną osobę do ubezpieczeń i odprowadzała za nią składki. Zdaniem wnioskodawcy informacje te dotyczyły osoby pełniącej funkcję publiczną oraz organizacji pożytku publicznego, ponadto dotyczyły zadeklarowanych okoliczności oraz poświadczających je dokumentów stanowiących materiał w postępowaniu administracyjnym mający bezpośredni wpływ na jego wynik. NSA wskazał, że art. 50 ust. 3, 4 i 9 ustawy systemowej w sposób wyczerpujący określają katalog podmiotów, którym mogą być udostępniane dane zgromadzone na kontach ubezpieczonego i płatnika składek. A to oznacza, że w przypadku braku przepisów szczególnych inne podmioty nie mogą uzyskać tych danych. Ma to istotne znaczenie z perspektywy ochrony prywatności oraz danych osobowych gwarantowanej konstytucyjnie (art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 3 i 5 Konstytucji RP). NSA podkreślił, że do kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania tych danych nie włączono osób postronnych lub podmiotów realizujących uprawnienia na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podmioty te nie są więc upoważnione do uzyskania danych wynikających z tych kont, tymczasem kompetencji do zapoznania się z takimi danymi z uwagi na wskazane wartości konstytucyjne nie wolno domniemać.