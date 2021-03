KO przygotowało projekt ustawy ws podwyższenia świadczenia dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami do kwoty 1971 zł, czyli do takiej jaką otrzymują opiekunowi niepełnosprawnych dzieci. Projekt to realizacja wyroku TK z 2014 r. PiS nie potrafił tego zrobić - mówiły posłanki KO.

Na konferencji w Sejmie posłanka KO Marzena Okła-Drewnowicz przypomniała, że w 2014 r. rząd PO-PSL wprowadził powiązanie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Zaznaczyła, że zasada ta odnosiła się do świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci, ale nie obejmowało opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. "W 2014 r. posłowie PiS wnieśli do TK o stwierdzenie niekonstytucyjności takiego zapisu i TK 21 października orzekł, że świadczenia pielęgnacyjne nie mogą być zróżnicowane w zależności od wieku (osoby niepełnosprawnej)" - przypomniała Okła-Drewnowicz. Podkreśliła, że w związku z tym wyrokiem TK rząd PO-PSL przygotował w 2015 r. odpowiedni projekt ustawy ws. zrównania wysokości świadczenia. Jednak - jak powiedziała posłanka KO - koniec rządów PO-PSL nie pozwolił na wprowadzenie nowych przepisów w życie. Okła-Drewnowicz mówiła, że od pięciu lat rządowi PiS nie udało się uchwalić projektu ustawy, który by wyrównywał świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Posłanka KO dodała, że najpierw PiS "zasłaniał się" koniecznością wprowadzenie specjalnego systemu orzecznictwa. Następnie - jak mówiła - powołano zespół, który miał wypracować ten nowy system do marca 2018 r., potem ten termin został wydłużony, ale finalnie do teraz nie poznaliśmy ani propozycji nowego systemu orzecznictwa, ani żadnego projektu ustawy, który realizowałby wyrok TK, o który wnosili sami posłowie PiS. "Nie możemy już dłużej czekać (...) dlatego przygotowaliśmy jako klub KO projekt ustawy realizujący wyrok TK z października 2014 r." - poinformowała Okła-Drewnowicz. Jagna Marczułajtis, która będzie przedstawicielką wnioskodawców, wyjaśniła, że zmiany proponowane w projekcie KO zakładają wprowadzenie w ustawie o świadczeniach rodzinnych zapisu, że wszystkie osoby, które nie podejmują lub rezygnują z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny będą otrzymywały jedno, takie same świadczenie opiekuńcze, tj. świadczenie pielęgnacyjne. Posłanka KO mówiła, że obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługujące rodzicom czy opiekunom osób, które niepełnosprawność nabyły przed ukończeniem 18. roku życia wynosi 1971 zł i nie ma kryterium dochodowego. Natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy - świadczenie lub zasiłek - dla opiekunów osób, które nabyły niepełnosprawność już jako dorośli wynosi 620 zł. Marczułajtis dodała, że specjalny zasiłek opiekuńczy jest jeszcze obwarowany kryterium dochodowym w wysokości 764 zł. "Po tych zmianach ustawowych, które proponujemy jako KO będzie możliwe pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego w jednej kwocie równej 1971 zł dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością i opiekunów osób dorosłych z niepełnosprawnością" - podsumowała Marczułajtis. Posłanki KO mówiły, że PiS nie jest w stanie zrealizować wyroku TK, o który sam wnosił. Wyraziły nadzieję, że marszałek Sejmu jak najszybciej nada bieg legislacyjny projektowi KO.