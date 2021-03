Ustawa systemowa mówi o możliwości umorzenia należności w całości lub w części. Oznacza to, że ZUS może, ale nie musi tego zrobić. W przeciwieństwie do np. decyzji odmawiającej świadczenie sąd nie może jej zmienić, nakazując ZUS umorzyć składki. Tryb odwoławczy jest bowiem inny. Zgodnie bowiem z art. 83 ust. 4 ustawy systemowej odwołanie do sądu powszechnego nie przysługuje od: decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku, decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek, a także od decyzji w sprawie wykreślenia zastawu skarbowego z rejestru. Stronie przysługuje za to prawo do wniesienia wniosku do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy – na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji określone w kodeksie postępowania administracyjnego. Następnie możliwe jest złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.