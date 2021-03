Podobnie jak poprzednie rozporządzenie także to nowe z 26 lutego 2021 r. daje prawo do świadczenia postojowego na zasadach określonych w art. 15zq‒15zs i 15zu‒15zza specustawy o COVID-19 osobie prowadzącej na 30 listopada 2020 r. jako przeważającą działalność oznaczoną wymienionymi w rozporządzeniu kodami PKD. Rozporządzenie mówi o świadczeniu postojowym oraz ponownym świadczeniu postojowym, co prowadzi do wniosku, że świadczenie to przysługuje także osobom, które go dotychczas nie pobrały.

Warunkiem do otrzymania świadczenia jest, aby przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Nowe rozporządzenie wprowadza kolejne zwolnienie z wymienionych wyżej rodzajów składek – za okres od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten okres. Prawo do zwolnienia będzie miał płatnik prowadzący na 30 listopada 2020 r. jako przeważającą działalność oznaczoną kodami wskazanymi w rozporządzeniu. Są to te same kody, które uprawniają do zwolnienia za grudzień‒styczeń z wyjątkiem kodu 91.02.Z (działalność muzeów). Warunkiem otrzymania zwolnienia jest, aby przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Płatnik musiał być ponadto zgłoszony do ZUS przed 1 listopada 2020 r.