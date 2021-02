W piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt rozporządzenia rządu ws. określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Odpowiedzialnym za jego opracowanie jest resort rolnictwa.

Z wykazie poinformowano, że projekt przewiduje przyznanie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego jednakże nie dłużej niż do 14 marca 2021 r. Obecnie zasiłek jest wypłacany do 28 lutego.

W związku z tym, że projekt jest przygotowywany przez MRiRW i wzorem podobnych już rozporządzeń w tej sprawie, dotyczy on wypłat zasiłków opiekuńczych dla ubezpieczonych w KRUS.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat.

Zasiłek przysługuje także w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.