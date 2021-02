Uregulowanie należności za nabycie produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze jest więc ustawowym wymogiem niezbędnym, aby kontrahent miał prawo obniżyć swoją wpłatę na PFRON. Ten przepis należy rozumieć tak, że jeśli dojdzie do opłacenia należności, ale na fakturze nie ma terminu płatności, to pracodawca – sprzedający nie ma podstaw do wystawienia INF-U. Brak wskazania na fakturze terminu zapłaty uniemożliwia też potwierdzenie, czy zakup został dokonany terminowo.