Senat skierował w piątek do Sejmu projekt nowelizacji upraszczającej procedurę uzyskania świadczenia "Mama 4 plus". Proponowane przepisy przewidują, że do wniosku o świadczenie seniorzy nie będą musieli dołączać aktów urodzenia dzieci.

Za skierowaniem do Sejmu nowelizacji ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie. Projekt senacki znosi obowiązek przedłożenia przez osoby występujące o świadczenie "Mama 4 plus" odpisów aktów urodzenia dzieci. W wypadku konieczności weryfikacji danych zawartych we wniosku i oświadczeniu organ rozpatrujący wniosek (ZUS lub KRUS) sam pobierze z rejestru stanu cywilnego odpisy aktów urodzenia dzieci wnioskodawcy. W razie braku aktów urodzenia dzieci w rejestrze stanu cywilnego wyśle przez ePUAP wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wydanie odpisów z rejestru stanu cywilnego. "W ten sposób znacząco obniżą się koszty funkcjonowania administracji publicznej poprzez wyeliminowanie kosztów związanych z wydaniem przez urząd stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego. Koszt wydania jednego odpisu aktu stanu cywilnego w postaci papierowej wynosi około 15 zł. Pobranie odpisu z rejestru stanu cywilnego poprzez usługę sieciową lub poprzez ePUAP nie generuje kosztów" – wskazano w uzasadnieniu projektu. Inaczej sytuacja będzie wyglądała, jeśli dziecko urodziło się za granicą. Wtedy do wniosku trzeba będzie dołączyć potwierdzający urodzenie dziecka zagraniczny dokument stanu cywilnego. O świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci. Świadczenie przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.