Specjalna procedura, która umożliwia sięganie firmom po pieniądze z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) lub zakładowego funduszu aktywności (ZFA), w przypadku pracodawców mających status zakładu aktywności zawodowej (ZAZ), jest określona w art. 68gd ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Zgodnie z nim od 8 marca 2020 r. do czasu upłynięcia sześciu miesięcy od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dysponenci ZFRON lub ZFA mogą przeznaczyć 20 proc. zgromadzonych pieniędzy na: utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, wynagrodzenia lub pomoc bytową dla nich, a także na inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia oraz działalności przedsiębiorstwa. Aby pracodawca mógł wydać w ten sposób środki, musi najpierw wystąpić o zgodę do prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z danych przekazanych przez fundusz wynika, że do końca stycznia br. wpłynęło 136 wniosków w tej sprawie, w tym 88 od 80 zakładów pracy chronionej (ZPChr) oraz 48 wniosków od 36 ZAZ (uprawnione podmioty mogą to robić więcej niż raz).

– Tak mała liczba wniosków martwi, tym bardziej że jest to dobry instrument, który w obecnej sytuacji może ułatwiać pracodawcom funkcjonowanie – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dodaje, że jedną z przyczyn tego, że przedsiębiorcy niezbyt chętnie wysyłają wnioski, może być to, że wiele wydatków, które mogą być pokryte z puli 20 proc. ZFRON stanowi pomoc de minimis, a w jej przypadku każdą firmę obowiązuje limit (obejmujący trzy lata) i może on być już wykorzystany.

Również Krzysztof Kosiński informuje, że do POPON zgłaszają się firmy, które potrzebują pomocy w wypełnieniu wniosku, co może świadczyć o tym, że nie jest to takie proste, mimo dołączonych do niego objaśnień.

Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych zwróciło się do obydwu organizacji o zgłoszenie uwag i propozycji zmian we wzorze wniosku, możliwe więc, że wkrótce zostanie zmodyfikowany.

Natomiast, co ważne, gdy już pracodawca prześle do PFRON wniosek, to bardzo rzadko spotyka się z odmową. Statystyki funduszu pokazują bowiem, że do tej pory na wspomniane 136 wniosków wydanych zostało 117 decyzji o wyrażeniu zgody na wykorzystanie łącznej kwoty środków ZFRON oraz ZFA wynoszącej 5,07 mln zł oraz tylko dwie decyzje odmowne. Jedna z nich była związana z tym, że pracodawca wydał pieniądze jeszcze przed otrzymaniem akceptacji, a druga z przekroczeniem limitu pomocy de minimis. Ponadto fundusz wydał trzy decyzje umarzające postępowanie, trzy uchylające wcześniej wydane decyzje na wniosek samych pracodawców oraz 16 zawiadomień o pozostawienie złożonego wniosku bez rozpatrzenia z uwagi na brak uzupełnienia go w wymaganym terminie.