Zwolnienie to przysługuje płatnikom skadek ZUS na zasadach określonych w art. 31zo–31zx specustawy o COVID-19 z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia. Przy czym ustalając praw0 do zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie uwzględnia się liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresów prowadzenia działalności, o których mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19.