Gdyby to rynek miał rację, wówczas deficyt FUS w relacji do PKB powinien nawet spadać. Co jest zbieżne z ogólnym scenariuszem wychodzenia finansów publicznych z covidowego dołka. Deficyt FUS, czy też szerzej – deficyt funduszy zabezpieczenia społecznego, jak to definiuje Eurostat – to duża część salda finansów publicznych, wyliczanego unijną metodą. W 2019 r. miał bardzo duży wpływ na wynik, wykazując prawie 14 mld zł nadwyżki. Z pewnością ten wynik jest nie do powtórzenia w 2020 r., ale to właśnie „część ubezpieczeniowa” deficytu sektora finansów publicznych może mieć duże znaczenie dla osiągnięcia celu, jakim jest wyraźna poprawa salda do 2022 r. Tak przynajmniej zapowiedział minister finansów Tadeusz Kościński , jego zdaniem w 2022 r. deficyt sektora finansów liczony metodą unijną spadnie poniżej 3 proc. PKB. Byłoby to niemałe zacieśnienie fiskalne, biorąc pod uwagę, że w 2020 r. dziura w finansach sięgnęła 9–10 proc. PKB, a w tym roku ma wynieść ok. 6 proc. PKB.