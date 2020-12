Działanie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów przedłużamy do lutego, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie on funkcjonował dłużej – poinformowała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg. Na realizację tego zadania zostanie przekazane kolejne 50 mln zł.

Szefowa MRiPS podsumowała podczas konferencji prasowej dotychczasowe działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Zwróciła uwagę, że okres przedświąteczny jest trudny dla osób starszych. Właśnie w tym celu – przypomniała – powstała solidarnościowa inicjatywa, w której ramach działa m.in. specjalna infolinia – (22) 505-11-11. Dzięki niej osoby starsze mogą zgłosić zapotrzebowanie np. na dostarczenie produktów spożywczych czy środków ochrony osobistej. Minister przekazała, że z pomocy infolinii skorzystało ponad 18 tys. seniorów. "Ponad 11 tys. wolontariuszy i około 190 organizacji młodzieżowych zgłosiło się do Korpusu Wsparcia Seniorów. To egzamin z dojrzałości, odpowiedzialności i solidarności międzypokoleniowej" – podkreśliła Maląg. Przypomniała, że inicjatywa pomocy seniorom poszerzyła się program "Cyfrowy wolontariusz", który ma na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych u seniorów. Szefowa MRiPS wspomniała też o wolontariacie ozdrowieńców, który jest inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. W ramach tej akcji osoby, które przeszły COVID-19 mogą zgłosić się do pomocy w domach pomocy społecznej. Maląg zapewniła, że korpus solidarnościowy będzie działał nadal. "Przedłużamy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów na pewno do lutego. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy oczywiście dalej działać. Kolejne 50 mln zł zostanie przekazane z funduszu covid przez pana premiera Mateusza Morawieckiego na realizacje tego zadania" – poinformowała Maląg. Minister wskazała też na działaniach w ramach Solidarnościowego Konwoju Wsparcia Seniorów, który ruszył w połowie grudnia. Podkreśliła, że dzięki pieniądzom z Agencji Rezerw Materiałowych, a także we współpracy m.in. z Caritasem Polska i z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta ruszyła przedświąteczna pomoc dla najbardziej potrzebujących, m.in. dla osób starszych czy bezdomnych.