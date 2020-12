Orzeczenie zapadło na kanwie sprawy mężczyzny zatrudnionego na umowie zlecenia. W związku z epidemią od połowy marca nie wykonywał on zadań na rzecz zleceniodawcy. Właściciel firmy wystąpił więc do ZUS o postojowe dla swojego zleceniobiorcy. Otrzymał on świadczenie ze wskazaniem, że zostało wypłacone za kwiecień. Następnie zleceniodawca złożył kolejne wnioski, podając, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym dokumencie się nie poprawiła. W maju jednak zleceniobiorca – oprócz umowy zlecenia – zawarł również umowę o pracę. I tę okoliczność ZUS (podobnie jak sąd) potraktował jako poprawę jego sytuacji. Mężczyzna uzyskał bowiem inny tytuł do ubezpieczeń społecznych , co wyłącza go z prawa do ubiegania się o postojowe.