Posłanka klubu Lewicy Anita Sowińska poinformowała we wtorek, że złożyła wniosek do prezesa NIK Mariana Banasia o kontrolę w Lasach Państwowych, w ramach której zbadany zostałby m.in. system wynagrodzeń. Mamy do czynienia z nepotyzmem i upolitycznieniem w LP - uzasadniała Sowińska.

Posłowie Lewicy - Anita Sowińska i Przemysław Koperski - zorganizowali we wtorek w Sejmie konferencję prasową. Sowińska przekazała, że jej tematem jest "upolitycznienie i nepotyzm w Lasach Państwowych". "PiS wysysa wszystkie pieniądze, które tylko może, nie tylko z państwowych spółek, ale także z urzędów i takich instytucji jak Lasy Państwowe" - oświadczyła Sowińska. "Lasy Państwowe zarządzają ogromnym majątkiem, to jest jedna czwarta kraju i budżet ok. 9 mld zł rocznie" - zaznaczyła, dodając, że jednocześnie lasy są niestety "wycinane na potęgę". "Zyski z tych wycinek są przeznaczane na pensje dla dyrektorów bez kompetencji, specjalistów od PR politycznego, a także przekazywane są fundacjom i kościołowi. Na wszystkim tym swoją łapę położył (minister sprawiedliwości) Zbigniew Ziobro" - oceniła. Sowińska poinformowała, zwróciła się do prezesa NIK Mariana Banasia z wnioskiem o kontrolę w Lasach Państwowych. Joński i Szczerba: Przygotujemy mapę nepotyzmu i korupcji PiS Zobacz również "Ma ona dotyczyć systemu wynagradzania i systemu kadrowego w Lasach Państwowych. Jej celem jest wykonanie analizy, byśmy wiedzieli jak przeprowadzany jest proces rekrutacji w Lasach Państwowych, jakie są wymagane kompetencje, a także jakie są systemy wynagrodzeń, włączając w to również benefity dla dyrektorów, w tym także możliwość zakupu nieruchomości za niewielką kwotę" - powiedziała posłanka. "To jest dzika prywatyzacja, jeśli dyrektor Lasów Państwowych może kupić dom za 5 proc. ceny" - dodała. W minionych miesiącach media informowały m.in. o zakupie 110-metrowy domu od Lasów Państwowych przez ich ówczesnego dyrektora Andrzeja Koniecznego za 9,4 tys. zł (ok. 5 proc. wartości), a także o kupnie nieruchomość na terenie jednego z nadleśnictw przez pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicę - kojarzonego z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry - za niecałe 10 tys. zł (nieruchomość według mediów wyceniana jest na 198,8 tys. zł).